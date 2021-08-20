Кемерово, 20 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 20 августа, за прошедшие сутки выявлено 182 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 183 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 30, Новокузнецк — 29, Белово — 14, Междуреченск — 14, Прокопьевск — 14, Юрга — 12, Ленинск-Кузнецкий — девять, Осинники — семь, Анжеро-Судженск — шесть, Киселевск — шесть, Мыски — шесть, Калтан — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Прокопьевский МО — четыре, Краснобродский — три, Полысаево — три, Беловский МР — три, Кемеровский МО — три, Гурьевский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Топкинский МО — два, Юргинский МО — два, Яшкинский МО — два, Березовский — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 184 пациента выздоровели, пятеро скончались.

Всего в регионе выявлено 49 906 случаев заражения коронавирусом, 47 039 человек выздоровели, 1080 пациентов скончались.