Веллингтон, 20 августа, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Новой Зеландии на пять дней продлевается карантин, введённый 17 августа на фоне вспышки распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 20 августа заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

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По её словам, действие в Новой Зеландии четвёртого, максимального уровня угрозы здоровью и безопасности нации, продлевается до 24 августа.

Джасинда Ардерн «Мы считаем, что за семь дней мы сможем лучше оценить ситуацию в стране. Пока мы не до конца осознаём масштаб вспышки, однако данных о штамме «дельта» достаточно, для понимания того, что нам необходимо быть осторожными».

В Новой Зеландии за последние сутки было выявлено 11 новых случаев COVID-19, а всего с 17 августа минздрав страны зафиксировал 31 случай распространения штамма «дельта» коронавируса SARS-CoV-2. Все они были обнаружены в двух крупнейших городах страны — Окленде и Веллингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Зеландии за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число больных COVID-19 в стране достигло 21 человека.