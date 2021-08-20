Оренбург, 20 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Оренбурге из-за демонтажа трубы два объекта рискуют остаться без тепла в предстоящем отопительном сезоне. В городе объявлен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Демонтированный трубопровод

Отключенным теплоснабжение оказалось в многоквартирном жилом доме и учебном корпусе. Такая ситуация сложилась из-за демонтажа трубопровода, принадлежащего ИП Веккер. По словам предпринимателя, данный участок находился в неудовлетворительном состоянии.

«Действия бизнесмена нарушают требования федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении». Оренбургскому филиалу ПАО «Т Плюс» рекомендовано восстановить участок теплотрассы до начала отопительного сезона. Ситуация находится на особом контроле всех ответственных служб», — подчеркнули в горадминистрации.