Варшава, , 07:32 — REGNUM Польские организации — содружество «Лагерь Великой Польши», фонд «ПОМНИМ ВОЛЫНЬ» и ассоциация «Польша Свободы» — совместно организовали протест против позорной инициативы «Союза польских харцеров» (СПХ), который предложил «брататься» с украинской организацией «Пласт».

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отмечают авторы протеста, «нам неизвестны мотивы «Союза польских харцеров» — тотальная ли это безграмотность и отсутствие исторических знаний или преднамеренные действия, но невозможно согласиться с тем, чтобы наследники Яна Бытнара (псевдоним «Рудый») сегодня братались с почитателями СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому мы совместно призвали штаб-квартиру СПХ немедленно прекратить эту акцию. Однако на тот случай, если ответственные за это люди не знают фактов, мы подготовили исторический экскурс. Наше открытое письмо было отправлено в СПХ, а также к сведению — в польские министерство образования и науки, Институт национальной памяти и СМИ. Мы едины против шельмования доброго имени Польши, а прежде всего — зверски убитых соотечественников, которые нынче взывают не о мести, а о памяти и исторической правде».

Выдержки из открытого письма к руководству СПХ представлены ниже:

Подписавшиеся :

Фонд «ПОМНИМ ВОЛЫНЬ»

Катажина Соколовска

Содружество «Лагерь Великой Польши»

Мачей Выдрых

Ассоциация «Польша Свободы»

Дамиан Дзежиц