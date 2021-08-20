Кемерово, , 07:33 — REGNUM В Кемеровской области в период подготовки и проведения голосования на выборах в участковых и территориальных избирательных комиссиях будут работать более 17 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили правительство региона.

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«Мы отрабатываем основные этапы голосования. Особенностью этих выборов является то, что они будут проходить три дня: 17, 18 и 19 сентября, — прокомментировала председатель облизбиркома Светлана Демидова. — Нужно отметить, что все члены избирательных комиссий уже обучены».

Отметим, что в Кузбассе будут выбирать депутатов в Государственную думу д РФ восьмого созыва, в горсоветы Кемерова и Новокузнецка, пройдут довыборы в областной парламент по 22-му округу, а также ряд выборов в органы местного самоуправления.

В регионе создано 46 территориальных избирательных комиссий и 1676 участковых избиркомов.