Ульяновск, 20 августа, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели предупредили об аномальной жаре. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM В Москве лето

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В ведомстве со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии предупреждают, что сегодня днём, 20 августа, местами по Ульяновской области ожидается +40…+41 градус.

«Объявляется «оранжевый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в жару пожилым гражданам и семьям с детьми желательно не выходить днём на улицу, отдавая предпочтение утренним и вечерним прогулкам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее объявлялся «оранжевый» уровень погодной опасности в период с 18 по 22 августа из-за прогнозируемого превышения среднемноголетней температуры на девять градусов.