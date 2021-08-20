Анкоридж, США, 20 августа, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США на Аляске изъяли более трёх тысяч поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом 19 августа сообщило агентство Associated Press.

Frank K Анкоридж, крупнейший город Аляски

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Поддельные карточки прибывали в порт Анкориджа в посылках. Всего таможенники выявили до 150 посылок с нелегальным грузом. Отправителем во всех случаях был один и тот же человек в Китае.

Отмечается, что документы копируют справки Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), но отличаются низким качеством изготовления и опечатками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 3 тыс. аналогичных подделок изъяли таможенники в районном порту в Мемфисе (штат Теннесси).