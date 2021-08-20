Тегеран, 20 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. 19 августа президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Сейед Ибрагим Раиси выступил с речью во время траурной церемонии в иранской столице. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Аятолла Раиси указал на уроки, которые имам Хусейн преподал человечеству, и произнес душераздирающую речь о страстях, которые испытал непогрешимый дом пророка Мухаммеда и его окружение в Кербеле 10 октября 680 года.

Имам Хусейн с 72 последователями противостояли второму халифу Омейядов Езиду в 680 году нашей эры с целью сохранения священной религии ислама и традиций пророка Мухаммеда.

19 августа шиитский народ оплакивает мученическую смерть своего третьего имама, надевая маски и соблюдая протоколы социального дистанцирования, чтобы предотвратить распространение смертельного вируса.

Мусульмане-шииты оплакивают первые 10 дней месяца Мухаррам. Пик их траурных церемоний приходится на 10-й день, известный как Ашура, когда имам Хусейн и его последователи погибли, сражаясь за права народов.