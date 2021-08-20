Владивосток, 20 августа, 2021, 07:27 — ИА Регнум. «Аэрофлот» снижает цены на перелёты из регионов Дальнего Востока в Москву. Билеты подешевеют на 25%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе компании.

Андрей Грук ИА Красная Весна «Аэрофлот»

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Новая цена перелёта в одну сторону — 7650 рублей. За эти деньги можно улететь в Москву из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана. Для бронирования билета потребуется 48 часов, в течении ещё двух суток перелёт необходимо будет оплатить. Льготные цены будут действовать на территории ДФО с 19 августа по 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, приобретать субсидированные билеты могут только жители России младше 23 лет, пенсионеры и инвалиды. Остальным категориям льготы не предоставляются.