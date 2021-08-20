Чебоксары, 20 августа, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам семи месяцев объём строительства жилья возрос на 44,3%, в том числе индивидуального — на 72,4%. Такие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Квартира

В январе — июле 2021 года в республике построено 4879 квартир общей площадью 321 839 кв. метров. Площадь введённого жилья по сравнению с ковидным прошлогодним периодом выросла на 44,3%.

Из общей площади жителями республики построено 117 092 кв. метров жилья, что составляет 36,4%. Рост индивидуального строительства за указанный период составил 72,4%.

Ввод жилья в расчёте на 1 тыс. человек населения по итогам семи месяцев по Чувашии составил 266,5 кв. метра.