Иркутск, 20 августа, 2021, 07:23 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 20 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4378 человек, причём 19 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 93 795 человек (+402 за сутки). Госпитализированы 3003 (-92 за сутки).

Выздоровели 79 434 пациента (+379 за сутки). Ещё 412 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье за сутки выявили ещё 400 носителей коронавируса