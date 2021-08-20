Мехико, 20 августа, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Репортер и ведущий радиостанции Oriestereo FM Хасинто Ромеро был убит неизвестными двумя выстрели в голову в мексиканском штате Веракрус, 19 августа сообщил портал CDP Noticias.

Цитата из кф «Андалузский пес». реж. Луис Бунюэль. Франция . 1929 Оружие

Убийство было совершено в момент, когда журналист двигался на своем автомобиле в горном районе Икстачокитлан. Перед смертью Ромеро получал угрозы через мессенджер после появления материалов о злоупотреблении властью со стороны полиции в муниципалитете Тешуакан, а также о конфликтах с участием родственников местных чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июне в Мексике были застрелены журналисты Густаво Санчеса Кабреру и Энрике Гарсиа. 20 июля был убит мексиканский телеведущий Абраама Мендосу.

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