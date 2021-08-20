Абакан, 20 августа, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Работа официальных пляжей и общественных спасательных постов завершена практически на всей территории Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 20 августа в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, купальный сезон в регионе подошёл к концу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пляж

Между тем, по данным управления, в Хакасии продолжают работу три официальных пляжа, но и их планируют закрыть до конца текущей недели. Это муниципальный пляж в Абакане, пляж «Островок» на Ташебинском карьере и пляж «Ирбис» на озере Белё.

Жителей Хакасии призывают соблюдать правила безопасности на водоёмах.

Напомним, в Хакасии на минувшей неделе зарегистрировано два происшествия на воде. В районе Майнского водохранилища утонул мужчина. Он купался на необорудованной площадке. На реке Она ищут мужчину, который мог выпасть из резиновой лодки на перекатах.