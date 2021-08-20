Ульяновск, 20 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляют одинаковое количество случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за последние сутки в регионе официально выявлено 290 носителей коронавируса — столько же, сколько было сутками ранее.

Напомним, что до этого двое суток подряд подтверждалось по 292 случая заражения SARS-CoV-2, ранее — двое суток выявляли по 290 случаев.

Всего в пандемию в Ульяновской области сделано 1 104 436 лабораторных исследований на коронавирус. В настоящее время под наблюдением остаются 14 757 контактных лиц.

Ульяновские врачи напоминают, что основные средства профилактики заболевания — соблюдение режима труда и отдыха, ведение здорового образа жизни, достаточный сон, прогулки на свежем воздухе.