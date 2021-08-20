Нью-Йорк, США, 20 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Прототип антропоморфного робота Tesla Bot будет создан и представлен публике в 2022 году, заявил 19 августа глава компании Tesla Илон Маск на корпоративной пресс-конференции.

(сс) JD Lasica Илон Маск

Робот создаётся высотой в человеческий рост (около 172 см) и весом порядка 56 кг. Его оснастят системой управления с искусственным интеллектом и набором датчиков подобных тем, что уже применяются в автомобилях Tesla.

«Предполагается, что он будет дружелюбным», — сказал Маск шутя.

По его словам, Tesla Bot сможет выполнять «сложные и скучные задачи» и ходить за покупками.

Антропоморфный робот — робот, который имеет схожее с человеком строение и аналогичные особенности.

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