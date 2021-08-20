Тегеран, 20 августа, 2021, 07:35 — ИА Регнум. 19 августа официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил террористическую атаку на траурные парады имама Хусейна в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранский дипломат передал глубокие соболезнования семьям жертв этого террористического акта, произошедшего ранее 19 августа.

Хатибзаде также подчеркнул необходимость борьбы со всеми формами бесчеловечных террористических актов и призвал к сотрудничеству все страны региона для наказания исполнителей, организаторов, сторонников и спонсоров таких актов.

В результате взрыва бомбы в восточной пакистанской провинции Пенджаб погибли по меньшей мере три человека и еще по меньшей мере 50 получили ранения во время шиитской траурной церемонии.

Источники в больницах сообщают, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

19 августа шиитский народ оплакивает мученическую смерть своего третьего имама, надевая маски и соблюдая протоколы социального дистанцирования, чтобы предотвратить распространение смертельного вируса.

Мусульмане-шииты оплакивают первые 10 дней месяца Мухаррам. Пик их траурных церемоний приходится на 10-й день, известный как Ашура, когда имам Хусейн и его последователи погибли, сражаясь за права народов.