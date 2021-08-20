Новосибирск, 20 августа, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Проблемы с регулярным вывозом твёрдых коммунальных отходов в Центральном районе Новосибирска полностью устранены. Об этом сообщил региональный оператор «Экология-Новосибирск».

Yarregion.ru Вывоз мусора

"Работа регионального оператора и перевозчика, обслуживающего центральную часть города, вошла в обычный график», — уточняет организация.

В «Экологии-Новосибирск» заявили, что «локальные проблемы возникли в связи с вынужденной заменой одной из субподрядных компаний-перевозчиков, работа которой вызывала нарекания жителей».

«Сегодня Центральный район находится в нормативном состоянии. За прошедшую неделю был завершён процесс передачи функций от одной транспортной организации к другой — работают новые машины и новый персонал. По всем фактам отклонений от графиков вывоза ТКО будет проведён перерасчёт, который коснётся порядка 80 тысяч жителей Центрального района», — уточнила генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

Напомним, что ранее региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» — подтвердил, что случаи нарушения графика вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории Центрального района Новосибирска наблюдаются с начала августа.

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