Вашингтон, 20 августа, 2021, 07:11 — ИА Регнум. США объявили награду в размере до $5 млн за сведения, которые помогут арестовать бывшего начальнике генштаба вооружённых сил Гвинеи-Бисау Антонио Инджаи. Об этом 19 августа сообщил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Tobias ToMar Maier Преступник

руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс «Сегодня Госдепартамент США объявляет о предложении вознаграждения в размере до $5 млн за информацию, которая приведёт к аресту и/или обвинению гражданина Гвинеи-Бисау Антонио Инджаи».

Из текста заявления Прайса, опубликованного на сайте Госдепа, следует, что экс-главу генштаба ВС Гвинеи-Бисау обвиняют в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, оказания материальной поддержки иностранной террористической организации, а также в сговоре с целью покупки и транспортировки зенитных ракет.

Отмечается, что Инджаи также подозревается в соучастии в попытке военного переворота в Гвинее-Бисау, предпринятой в 2012 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США предложит награду до $10 млн за информацию, ведущую к идентификации любого, кто был вовлечён в санкционированные иностранным государством кибератаки против критически важной инфраструктуры США.