Омск, 20 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Омской области прокуратура пресекла факт мошенничества со средствами материнского капитала. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в пресс-службе областного надзорного ведомства.

ИА REGNUM Материнский капитал

Установлено, что жительница села Троицкое Омского района решила обналичить средства маткапитала. Для этого она заключила договор займа с коммерческой организацией о приобретении по завышенной цене непригодного для проживания дома в Полтавском районе.

Женщина предоставила в управление Пенсионного фонда РФ в Омском районе пакет документов. Фонд перечислил на счёт юридического лица более 375 тыс. рублей.

Дом на момент приобретения был частично разрушен. В нём не было электричества, воды, отопления. Полученными деньгами омичка распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). С женщины намерены взыскать присвоенные ею средства маткапитала.

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