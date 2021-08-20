Тегеран, 20 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция унесла жизни 564 иранцев за последние 24 часа, так что общее число смертей от пандемии превысило 100 000, объявило министерство здравоохранения Ирана 19 августа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 564 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 100 255», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 31 266 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4603 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана также отметило, что 3 840 568 пациентов из общего числа 4 587 683 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

Сообщается, что 7 538 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.