Биробиджан, 20 августа, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В 717 млн рублей предварительно оцениваются расходы на восстановление повреждённых паводком домов и объектов инфраструктуры в Еврейской автономии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 августа в пресс-службе правительства ЕАО.

Маскитный Наводнение

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В регионе становится все больше подтопленных жилых строений. Вода зашла в 68 жилых домов трёх районов области, в них проживают 68 человек. Затоплены 38 участков автодорог, два моста, 478 придомовых территорий и 1790 дач. Вода стоит в детско-юношеской спортшколе и подвальных помещениях селхозтехникума и районной больницы села Ленинское.

Сильный ущерб нанесён водой сельхозпроизводителям региона. Затоплены 15 441 га земли, которую обрабатывали 76 хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии люди, пострадавшие от паводка в прошлом году, ещё не получили все положенные по закону выплаты. Тогда были повреждены 1385 жилых домов, в том числе многоквартирных. Проживали в них 5792 человека, в том числе 1932 детей. Сертификаты на покупку жилья взамен утраченного из-за паводка в 2020 году получили 242 семьи, долг на начало 2021 года составлял 1,7 млрд рублей.