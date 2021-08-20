Тегеран, 20 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Российские военные корабли явились последней группой судов, заходящих в иранские территориальные воды в Каспийском море для участия в международных соревнованиях под названием Кубок моря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 августа.

Россия направила два военных корабля в Иран для участия в Международных армейских играх 2021 года. Южный военный округ России объявил в своём докладе, что экипажи артиллерийских кораблей «Махачкала» и «Астрахань» Каспийской флотилии покинули свою базу в Республике Дагестан и направились в порт Бандар-Анзали на севере Ирана. «Махачкала» является главным представителем ВМФ России на соревнованиях, в то время как судно «Астрахань станет резервным кораблем.

Шестой тур соревнований Кубок моря Международных армейских игр 2021 года представляет собой морскую тренировку среди экипажей надводных кораблей. Мероприятие пройдет с 25 августа по 4 сентября на военно-морской базе Исламской Республики Иран на Каспийском море.

В порту Анзали находятся суда из Азербайджанской Республики, Казахстана и России с общей численностью персонала около 400 человек.

Соревнования планируется провести в два этапа на море и на пляже. В порту Анзали Исламской Республики пройдут соревнования по сопротивлению, а в юго-восточном порту Чабахар пройдут соревнования по дайвингу.