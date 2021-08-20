Тегеран, 20 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. 19 августа партия вакцин против коронавирусной инфекции была выгружена в тегеранском аэропорту Имама Хомейни, увеличив количество импортированных вакцин до 17,06 миллиона доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Иранское общество Красного Полумесяца (IRCS) ввезло грузы 17 рейсами в Исламскую Республику Иран. Президент IRCS Карим Хеммати отметил, что общество импортировало пятнадцатую партию и приложит больше усилий, чтобы удвоить импорт вакцин против COVID-19 в следующем иранском календарном месяце (с 23 августа по 22 сентября).

«Импорт вакцины из Китая осуществляется, как и в прошлом, при посредничестве Красного Полумесяца», — сказал он, отметив, что последняя доставленная партия будет передана министерству здравоохранения и медицинского образования.

Указав на дружественные связи иранского президента Ибрагима Раиси со своим китайским коллегой, настаивающим на увеличении экспорта вакцин в Иран, Хеммати заявил, что благодаря усилиям Верховного лидера и президента страны IRCS увеличит импорт вакцин до 5 миллионов доз в неделю с месяца Шахривар (с 23 августа по 22 сентября).

К настоящему времени Китай передал Ирану 1 550 000 доз вакцины, сообщил советник министра иностранных дел и генеральный директор департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Реза Забиб.