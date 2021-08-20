Вашингтон, 20 августа, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Примерно шесть тысяч человек находятся в настоящее время в аэропорту афганской столицы Кабула и ожидают вылета из Афганистана, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 19 августа в ходе брифинга.

(сс) The U.S. Army Самолет ВВС США в аэропорту Кабула

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По его словам, речь идет о лицах, которые прошли все необходимые процедуры с помощью сотрудников американских консульских служб. Прайс отметил, что среди ожидающих вылета людей есть как граждане США, так и жители Афганистана, а также подданные других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор заявил, что с 14 августа США эвакуировали из Афганистана около семи тысяч человек.