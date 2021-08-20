Скопье, 20 августа, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Перепись населения Северной Македонии должна состояться уже в сентябре, тем временем неожиданно оказалось, что переписчиков все еще не хватает.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, не хватает еще по крайней мере 650 переписчиков. Государственное статистическое агентство Северной Македонии уже третью неделю подряд продлевает срок подачи заявок. Даже высокие по местным меркам (от 25 до 45 тысяч денаров или примерно 35−64 тысяч рублей за 25 дней) заработные платы не смогли замотивировать молодых людей пойти в переписчики.

Несмотря на это, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подтвердил, что перепись состоится. Нехватка переписчиков особенно серьезна в столице, Скопье, в районах, где большинство населения составляют албанцы, и в Струмице. Особую сложность составляет требование оппозиции о вакцинации переписчиков от коронавируса.