Кызыл, 20 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Туве впервые с начала июля суточный прирост заражений коронавирусом опустился ниже ста случаев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 99 новых носителей.

Rtyva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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Лидером по приросту по-прежнему остаётся Кызыл, где диагноз подтвердился у 43 жителей.

«Из 99 заболевших мужчин — 43, женщин — 56. По возрасту: детей до 17 лет — 12, от 18 до 49 лет — 64, от 50 до 64 лет — 16, старше 65 лет — 7», — добавили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 9255 случаев заражения. В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 721 больной, состояние 180 из них оценивается как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила 65,5%.