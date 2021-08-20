Скопье, 20 августа, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Северной Македонии 19 августа в результате исследования 6256 образцов выявили 1158 новых носителей коронавируса. С каждым днем растет число смертей. Новая волна распространения инфекции требует более активного участия граждан в вакцинации, к чему всячески подталкивают новые меры правительства. 166 пациентов выздоровели.

Македонец Центр Гостивара, Македония

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 165 684 случая заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5 608. За сутки умерли 19 человек. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 151 401 пациент выздоровел. Лечение в стране проходят 8675 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение общепита для непривитых граждан.