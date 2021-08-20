Владивосток, 20 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. За сутки в Приморском крае скончались 4 пациента, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Итого число жителей Приморья, погибших от COVID-19, достигло 1001 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Подхватили вирус за все время его существования 59 660 приморцев, за последние сутки заразились 242 человека. Вакцинацию прошли 367 253 жителя края.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморского края, привившиеся от COVID-19, активно включаются в борьбу за квартиры и автомобили. Заявки на участие в розыгрыше подали уже более двух тысяч человек, прошедших вакцинацию.