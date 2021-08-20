Абакан, 20 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Ещё восемь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в региональном правительстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

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По данным оперштаба, скончались две женщины (73 года, 94 года) и шестеро мужчин (60 лет, 66 лет, 74 года, 77 лет, 87 лет, 91 год).

Всего с начала 2021 года в Хакасии жертвами COVID-19 стали 496 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 164 носителя коронавируса, выздоровели 403 человека.