Горно-Алтайск, 20 августа, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске — 17 новых носителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, диагноз подтвердился у жителей семи районов. Общее число выявленных случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 20 357. Из них к настоящему времени от COVID-19 выздоровели 18 840 человек, в том числе 50 за последние сутки.

Жертвами коронавируса в регионе стали 335 человек, из которых 290 скончались непосредственно от COVID-19.