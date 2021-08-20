Москва, 20 августа, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Документы об испытаниях японскими спецслужбами биологического оружия на гражданах СССР рассекретила Федеральная служба безопасности России.

Отряд 731

Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о преступлениях специального «отряда 731» японской Квантунской армии, действовавшего с 1932-го по 1945 годы. Начиная с 1930 года в плену у японцев оказалось несколько тысяч граждан Советского Союза, часть из которых попала в концлагерь «Хогоин» в районе китайского города Харбин. Недалеко от него располагался «отряд 731», который проводил опыты над людьми, в том числе и с применением биологического оружия.

Узников лагеря заражали возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры и тифа. Над людьми испытывали и боевые отравляющие вещества. Один из засекреченных документов содержит протоколы допросов начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси.

По их словам, объект мог принимать 150 человек и в нем находились только русские мужчины. Сам Ямагиси признался, что лично отправил на смерть примерно 40 пленников. После капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года советские граждане, которые оставались в плену в «Хогоине», были расстреляны японскими спецслужбами.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Китае опубликовали серию архивных документов, связанных с экспериментами с биологическим оружием, которые проводились «отрядом 731» на территории Северо-Восточного Китая во время оккупации Квантунской армии. Всего было обнародовано около 700 страниц документов.