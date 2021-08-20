Новосибирск, 20 августа, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Новосибирскую область поступило ещё две партии вакцины от коронавируса «СпутникV» и «КовиВак» — 19 140 доз. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Mz.mosreg.ru Вакцинация против коронавируса

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«В настоящий момент на территории Новосибирской области ситуацию с коронавирусной инфекцией мы оцениваем как стабильную, отмечаем тенденцию к снижению количества заболевших ежедневно, — отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. — Продолжается массовая вакцинация, в регион регулярно поступают партии вакцины».

Вакцина «Спутник V» поступила в количестве 16 800 доз, «КовиВак» — 2340 доз. Всего в регион поступило 813 725 доз препаратов для вакцинопрофилактики коронаивруса.