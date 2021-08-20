Улан-Удэ, 20 августа, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 55 360. Об этом утром 20 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 27 069 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умер один пациент с COVID-19 (всего умерли 1753 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 485 (-19) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1370 (-84) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 645 (+48) человек.

В реанимации остаются 69 пациентов в тяжёлом состоянии (39 — старше 65 лет). В том числе 34 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (17 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 71,2% — из 681 перепрофилированной койки заняты 485.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом.