Улан-Удэ, 20 августа, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Бурятские спортсмены завоевали три золотые медали на чемпионате России по стрельбе из лука. Соревнования проходили на центральном стадионе столицы республики Улан-Удэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии Чемпионат России по стрельбе из лука

«В стрельбе из классического лука Светлана Гомбоева и Эрдэм Цыдыпов выиграли личное первенство. В команде микс также лидерами стали представители бурятской команды — Эрдэм Цыдыпов и Инна Степанова», — отметили в правительстве.

Кроме того, Инна Степанова завоевала серебряную медаль. Всего, как отмечается, было разыграно шесть комплектов медалей.

Напомним, соревнования проходили с 15 по 19 августа. В Улан-Удэ прибыли более 200 лучников из 25 регионов. Как сообщало ИА REGNUM, большую делегацию в составе 61 спортсмена представила Бурятия.