Хабаровск, 20 августа, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжает повышаться уровень реки Амур. За сутки он вырос на 4 см и на 6 см превысил опасную отметку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в пресс-центре МЧС региона.

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В регионе подтоплены 20 домов, 74 придомовых территории и почти 1,5 тыс. дач. Под водой оказались 338 земельных участков и 41 отрезок автомобильных дорог. Паводком разрушен мост в селе Кукан Хабаровского района.

По прогнозу Дальневосточного УГМС паводок будет проходить по территории Амурской области до 31 августа. 24−26 августа большая вода дойдёт до Комсомольска-на-Амуре, 30−31 августа — до Николаевска-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 августа в Хабаровском крае были подтоплены 37 автодорог. Водой были залиты территории и жилые строения в 16 населённых пунктах Хабаровского района и в семи сёлах Нанайского района.