Абакан, 20 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 164 случая заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 16 174. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в республиканском правительстве.

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Прошли курс лечения от COVID-19 и выздоровели 403 пациента. Амбулаторно лечатся 3437 человек, в стационарах — 839. К аппаратам ИВЛ подключены девять ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Хакасии было выявлено 163 носителя коронавируса.