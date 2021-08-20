Улан-Удэ, 20 августа, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Правоохранители в Бурятии разыскивают родственников малолетних детей, которые находились без присмотра в общежитии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сообщение от проживающей там женщины поступило вечером 18 августа.

Цитата из к/ф «Четыреста ударов». Реж. Франсуа Трюффо. 1959. Франция Дети

Выехавшие на место сотрудники полиции нашли в соседней комнате двух девочек 3 и 5 лет. Дети смогли сообщить полицейским лишь своё имя. В настоящее время они помещены в реабилитационный центр.

«Тех, кто узнал девочек и располагает данными о их личности, родственниках и месте проживания, просим обратиться в полицию», — отметили в министерстве.