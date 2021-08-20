Кызыл, 20 августа, 2021, 06:26 — ИА Регнум. На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону ссылкой на данные синоптиков.

Галина Жолонковская Ветер

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Так, днём 20 августа и в течение суток 21 числа в республике ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Местами пройдёт крупный град. Шквалистый ветер усилится до 15−20, местами до 25 метров в секунду.

В связи с этим спасатели рекомендовали местным жителям ограничить пребывание на улице, закрыть все окна и двери, отключить электричество и газ.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями», — добавили в ведомстве.