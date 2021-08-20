Благовещенск, 20 августа, 2021, 06:20 — ИА Регнум. За сутки в Амурской области уменьшилось количество жилых строений, в которые зашла вода. Остаются подтопленными 172 дома и 1246 придомовых территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в пресс-центре МЧС региона.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Паводок в Приангарье

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Читайте также: На восстановление размытых дорог Амурская область потратит 720 млн рублей

По-прежнему отрезаны от остальной части региона 10 населённых пунктов в пяти районах Приамурья. Частично затоплены 15 участков дорог. В пунктах временного размещения находится 51 человек, в том числе 23 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 августа свои дома из-за паводка были вынуждены покинуть более 660 жителей Амурской области.