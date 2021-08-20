Горно-Алтайск, 20 августа, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончались три жительницы Горно-Алтайска 70, 63 и 49 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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По заключению патологоанатомов, во всех случаях смерть наступила в результате заражения коронавирусом и развившейся тяжёлой двухсторонней пневмонии.

«За весь период в регионе зарегистрировано 335 летальных случаев у пациентов с COVID-19: 290 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — добавили в оперштабе.