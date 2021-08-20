Владивосток, 20 августа, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Во Владивостоке при опрокидывании микроавтобуса в кювет на улице Чапаева пострадали девять человек, включая двоих детей и водителя. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло во время движения микроавтобуса Toyota Hiace со стороны улицы Шевченко в направлении улицы Гражданской. По предварительной информации, водитель микроавтобуса «не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства».

УМВД России по Приморскому краю «В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получил водитель, а также его пассажиры: женщины в возрасте 42, 54, 62, 66 лет, мужчины в возрасте 41, 66 лет, а также две девочки в возрасте 9 и 15 лет».

«По предварительной информации, 51-летний мужчина за рулём микроавтобуса Toyota Hiace, двигаясь со стороны улицы Шевченко в направлении улицы Гражданской, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. Стаж вождения водителя — 31 год, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2021 году его не привлекали. Состояние опьянения не установлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стаж вождения 51-летнего водителя составляет 31 год. Он не совершал в текущем году правонарушений и не был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, которая «произошла в тёмное время суток на участке с исправным освещением, на сухом асфальтобетонном дорожном покрытии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии произошёл трагический случай, унёсший жизнь 61-летнего водителя.