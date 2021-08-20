Штат Миссисипи, США, 20 августа, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения американского штата Миссисипи сообщил о нехватке коек для госпитализации пациентов с COVID-19 с тяжёлым течением болезни, сообщил 19 августа телеканал NBC News.

Госпиталь для заболевших «испанкой». США. 1918

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По данным департамента, в палатах интенсивной терапии остаётся всего семь свободных коек, в то время как в них нуждается 96 пациентов. В результате заболевших начали размещать в залах ожиданиях и коридорах медицинских учреждений. Два полевых госпиталя пришлось развернуть в гаражах медицинского центра Университета Миссисипи в Джексоне.

Телеканал отмечает, что резкий рост числа заболевших в Миссисипи пришёлся на вторую половину июля 2021 года. Власти не настаивали на вакцинации населения — сегодня штат остаётся предпоследним по доле вакцинированного населения среди всех американских штатов — и к августу столкнулись с быстрым распространением коронавируса с дельта-штаммом.

Кроме того, местный департамент здравоохранения не требует документов, удостоверяющих вакцинацию граждан, и штат является вторым в США по доле незастрахованных граждан, которые лишены доступа к первичной медицинской помощи.