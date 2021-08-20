Миасс, Челябинская область, 20 августа, 2021, 05:27 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области качели упали на трёхлетнюю девочку. Об этом пишут СМИ.

Качели

Инцидент произошёл на детской площадке по улице Мира. Сообщение о нём появилось в соцсетях. Ребёнок отделался ушибами.

В областном управлении СКР сообщили журналистам, что по факту случившегося идёт доследственная проверка. По предварительным данным, качели не были закреплены. Предстоит проверить достоверность информации и установить обстоятельства произошедшего.