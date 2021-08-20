Москва, 20 августа, 2021, 05:22 — ИА Регнум. В пятницу, 20 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +25…+27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнечная погода

В ночь на 21 августа в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +15…+17 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью — северный 5−10 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23…+28 °C днём и +12…+17 °C ночью.

В субботу, 21 августа, днём в столице ожидается +22…+24 °C, по области +20…+25 °C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +10…+15 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на следующей неделе температура воздуха опустится до +17 °C.