Куала-Лумпур, , 05:13 — REGNUM Кандидатуру Исмаила Сабри Якоба на посту премьер-министра Малайзии поддержало большинство депутатов палаты представителей (нижняя палата малайзийского парламента). Об этом 20 августа сообщает издание The Straits Times.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

За это решение проголосовали 114 из 222 законодателей. Кандидатура Якоба была представлена королем Малайзии Абдуллой II. В ближайшее время верховный правитель проведет встречу с Советом правителей девяти штатов королевства, в рамках которой должно быть окончательно согласовано назначение нового главы малайзийского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа ушел в отставку премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин. Он потерял большинство голосов в парламенте из-за распрей внутри правящей коалиции.

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