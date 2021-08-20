Камчатский край, 20 августа, 2021, 05:12 — ИА Регнум. В Камчатском крае к тушению лесного пожара на сопке Бабий Камень привлечены сотрудники МЧС. Возгорание зафиксировано в 12 километрах от посёлка Термальный, но населённому пункту не угрожает, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

BLM Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Читайте также: В Якутии пока не собираются снимать режим ЧС по лесным пожарам

Размер лесного пожара — 80 га. В борьбе согнём участвуют 10 сотрудников МЧС, работники Лесоохраны и вертолёт с водосливным устройством. Всего задействовано 9 единиц техники. Цель мобилизации сил на этом участке — не дать огню разгореться и «пойти» в сторону населённого пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии горящие леса находятся на расстоянии порядка 10 км от нескольких населённых пунктов. Самая сложная ситуация в природном парке Ленский столбы и возле сёл Кюпцы, Эльдикан, Эдей, Ергелях и Хандыга. 7 августа огонь перекинулся на село Бясь-Кюель Горного района республики и уничтожил 39 жилых домов.