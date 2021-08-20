Токио, 20 августа, 2021, 05:07 — ИА Регнум. В работе третьего по размеру банка Японии Mizuho 20 августа произошёл крупный сбой. Об этом сообщается на официальном сайте финансового учреждения.

Businesstimes.com.sg Центральный банк Японии

Нарушение работоспособности части систем банка привело к тому, что для его клиентов по всей стране в настоящее время недоступна услуга перевода денег через операторов отделений. Отмечается, что возможность сделать это в интернет-банке и банкоматах сохраняется. Руководство Mizuho обещает в кратчайшие сроки восстановить работу всех систем.

Напомним, что из-за технического сбоя в марте прекращали работу около трёх тысяч банкоматов Mizuho по всей Японии.

Mizuho является третьим по величине банком Японии с размером активов около 193 трлн иен (около $1,75 трлн).

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