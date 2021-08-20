Якутск, 20 августа, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Необходимо не снижать темп борьбы с огнём лесных пожаров Якутии, чтобы отменить режим ЧС. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в оперативном штабе республики.

Firecorps.org Лесной пожар

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«Сейчас главная задача — давать локализацию как можно быстрее. И не затягивать с ликвидацией. После этого будем делать переброску сил на другие, более опасные участки. При этом снимать режим ЧС в отдельных районах не планируется. На территории республики действует режим ЧС межрегионального характера. Чтобы его снять нужно продолжать тот хороший темп по тушению пожаров, который мы взяли» — сказал Айсен Николаев.

Он отметил, что по сравнению с июлем, пожаров в Якутии стало в три раза меньше. Их количество снизилось с 314 до 92.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в Якутии был введён 10 августа, а 13 августа — расширен до межрегионального уровня.