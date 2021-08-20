Якутск, 20 августа, 2021, 04:49 — ИА Регнум. За сутки в Якутии обнаружен один новый лесной пожар. Потушены 28 возгораний на территории почти 1,4 млн. га, локализованы — 14, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в оперативном штабе республики. .

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

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Активнее всего борьба с огнём продолжается в десяти районах республики. Семь возгораний — под особым контролем, так как находятся в десяти километрах от населённых пунктов. Самолёты и вертолёты с водосливным устройством задействуют на пожарах в природном парке Ленский столбы и возле сёл Кюпцы, Эльдикан, Эдей, Ергелях и Хандыга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не осталась населённых пунктов, которые находятся в опасности из-за лесных пожаров. Такой результат был достигнут 19 августа впервые за последние несколько месяцев.