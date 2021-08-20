Новосибирск, 20 августа, 2021, 04:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июле 2021 года по сравнению с июнемнаблюдалось снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции— на 3, 3%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Антон Привальский ИА Красная Весна Огурцы

«В том числе на продукцию растениеводства — на 4,2%, на продукцию животноводства — на 2,9%», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, чтосреди продукции растениеводства снизились цены на огурцы — на 16,9% итоматы- на 5,1%. В то же время вырослицены наовес — на2,7%.

Среди продукции животноводства зафиксировано снижение цен намолоко — на 7,9% и куриные яйца- на 2,5%; подорожала птица сельскохозяйственная живаяна 2,3%.